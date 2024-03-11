В Казани прошел фестиваль для любителей сноуборда и горных лыж

В Казани 10 марта прошел первый фестиваль для любителей сноуборда и горных лыж «Крутой спуск». Мероприятие состоялось у Казанского Кремля, сообщает пресс-служба мэрии города.
Для более 200 сноубордистов и лыжников были подготовлены 100-метровые трассы. Спуск был организован от Кремлевской стены до пешеходной зоны площади Тысячелетия. В целях безопасности там установили сетки.
Многие посетили мероприятие пришли в тематических костюмах. За самый запоминающий образ и лучший прыжок участники получили подарки от спонсоров фестиваля, а победители — звание «Царь горы».