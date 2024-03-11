Похолодание и мокрый снег: с 11 марта Новосибирск ожидают капризы погоды

Кроме похолодания новосибирцев ждет облачная погода с прояснениями и мокрый снег на протяжении всей рабочей недели. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, до четверга, 14 марта, в Новосибирске будет сохраняться температура днем около −4…-6 градусов. Со второй половины недели начнет теплеть, и к 17 марта уже будет +1. Ветер подует юго-западный, со скоростью до 5 метров в секунду.