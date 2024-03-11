Медведи в Березинском заповеднике стали выходить из зимней спячки

«Во время зимних маршрутных учетов в феврале были найдены следы медведей, но мы не можем сказать, что все они проснулись окончательно. Дело в том, что в период зимних оттепелей берлоги подтапливаются, животные встают и ищут сухое место. Их следы находят. Потом погодные условия могут измениться, снова выпадает снег, приходят морозы, медведи опять залегают в спячку. В конце февраля, когда была оттепель и наблюдалась весенняя апрельская погода, были найдены следы первых пробудившихся бурых медведей — одной или двух особей, еще одной — в начале марта», — сказала она.
Сон медведя в среднем занимает три-четыре месяца (чаще с декабря по март включительно) и продолжается до начала весенней капели. Однако сотрудники Березинского заповедника обнаруживали бодрствующих косолапых и в середине этого периода. Одного бурого фотоловушка запечатлела 3 декабря 2022 года, другой попался на камеру в конце января 2023-го.
«Недавно была найдена берлога медведя, но наши сотрудники не рискнули в нее заглянуть, потому как оставалась большая вероятность, что животное находилось внутри, — пояснила Анастасия Рыжкова. — Медведь обычно ломает ветки, подстилает труху из листьев под корнями либо вывернутым деревом, рядом с большими деревьями и делает себе гнездо-шалашик. В окрестностях нашего административного центра живет несколько медведей. Обычно ставим фотоловушку на их пути. В одном месте выходит один и тот же медведь — самец-великан, которого прозвали Чернышом из-за характерного окраса. В этом году он еще не вышел: не было фиксации фотоловушек и следов в месте, где зверь обычно обхаживает свою территорию».
В заповеднике и на территории примыкающих к нему охотничьих хозяйств обитает до 75 бурых медведей с учетом молодняка. На кадрах фотоловушек в последнее время часто появляются детеныши. Их следы также находят работники природоохранного учреждения. Примечательно то, что обычно у самки рождается один-два медвежонка, теперь же стали замечать и тройни. Это говорит о том, что животные чувствуют себя достаточно комфортно, для них созданы благоприятные условия, отмечают специалисты.
В прошлом году из-за длительной зимы медведи вышли из спячки только к началу апреля. Ожидается, что нынешней весной косолапые обитатели заповедника окончательно проснутся во второй половине марта.