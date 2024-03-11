Медведи в Березинском заповеднике стали выходить из зимней спячки

«Недавно была найдена берлога медведя, но наши сотрудники не рискнули в нее заглянуть, потому как оставалась большая вероятность, что животное находилось внутри, — пояснила Анастасия Рыжкова. — Медведь обычно ломает ветки, подстилает труху из листьев под корнями либо вывернутым деревом, рядом с большими деревьями и делает себе гнездо-шалашик. В окрестностях нашего административного центра живет несколько медведей. Обычно ставим фотоловушку на их пути. В одном месте выходит один и тот же медведь — самец-великан, которого прозвали Чернышом из-за характерного окраса. В этом году он еще не вышел: не было фиксации фотоловушек и следов в месте, где зверь обычно обхаживает свою территорию».