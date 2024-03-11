Зима еще не сдается: ночные морозы и возможный снег грядут на этой неделе в Хабаровском крае

Весна в Хабаровском крае наступила только в календаре. Температуры воздуха, по словам синоптиков, все еще держатся на уровне ниже климатической нормы. А на этой неделе обрушатся еще и снег с неприятным ветром.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Почти вся неделя, по прогнозам синоптиков, пройдет без существенных осадков. Есть вероятность, что
Столбики термометров ночью будут около −13 −18 градусов. На юге −8 −15, в горах около −33 градусов. Днем ожидается не теплее −2 +4 градусов. На севере −1 −7 градусов.
— Температуры воздуха большую часть недели будут ниже нормы где-то на 1−1,5 градуса. Особенно ночные. В регионе все еще преобладает более холодная воздушная масса, не мартовская. Среднесуточная температура сейчас около шести-семи градусов, и это даже не климатическая весна, — рассказала «КП — Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
В краевой столице почти вся неделя также пройдет без осадков. Вероятность небольшого снега есть 14 марта, 15 числа синоптики обещают осадки. Ветер западный, 5−10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут в районе −9 −12 градусов. Дневные температуры ожидаются в пределах 0 −2 градусов.
Прогноз еще будет уточняться.