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Зима еще не сдается: ночные морозы и возможный снег грядут на этой неделе в Хабаровском крае

Снег ожидается в Хабаровском крае 11—15 марта.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Весна в Хабаровском крае наступила только в календаре. Температуры воздуха, по словам синоптиков, все еще держатся на уровне ниже климатической нормы. А на этой неделе обрушатся еще и снег с неприятным ветром.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 11—15 МАРТА 2024

Почти вся неделя, по прогнозам синоптиков, пройдет без существенных осадков. Есть вероятность, что 14—15 марта пройдет небольшой снег. Западный ветер будет достигать скорости 6−11 метров в секунду максимум.

Столбики термометров ночью будут около −13 −18 градусов. На юге −8 −15, в горах около −33 градусов. Днем ожидается не теплее −2 +4 градусов. На севере −1 −7 градусов.

— Температуры воздуха большую часть недели будут ниже нормы где-то на 1−1,5 градуса. Особенно ночные. В регионе все еще преобладает более холодная воздушная масса, не мартовская. Среднесуточная температура сейчас около шести-семи градусов, и это даже не климатическая весна, — рассказала «КП — Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 11—15 МАРТА 2024

В краевой столице почти вся неделя также пройдет без осадков. Вероятность небольшого снега есть 14 марта, 15 числа синоптики обещают осадки. Ветер западный, 5−10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут в районе −9 −12 градусов. Дневные температуры ожидаются в пределах 0 −2 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.