Зима еще не сдается: ночные морозы и возможный снег грядут на этой неделе в Хабаровском крае

— Температуры воздуха большую часть недели будут ниже нормы где-то на 1−1,5 градуса. Особенно ночные. В регионе все еще преобладает более холодная воздушная масса, не мартовская. Среднесуточная температура сейчас около шести-семи градусов, и это даже не климатическая весна, — рассказала «КП — Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.