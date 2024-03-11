Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Жители Хабаровского края могут увидеть сияние кометы Понса-Брукса

В следующий раз ожидать ее появления можно через 70 лет.
Источник: NASA

Яркая комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), которую еще иногда называют «холодным вулканом» или «дьявольской» кометой, максимально приблизилась к Земле. По наблюдениям астрономов, сейчас она максимально удобна для наблюдений практически из любой точки планеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Она уверенно видна даже в бинокль, а в большой телескоп можно разглядеть и детали хвоста. Несмотря на то, что её яркость продолжит увеличиваться, условия видимости её ухудшаются, и времени на то, чтобы её нормально разглядеть вечером, становится всё меньше, — отметил хабаровский астроном-любитель Владимир Наумов.

По словам астронома, сейчас комету видно хорошо, потому что ее свечению не мешает Луна. Посмотреть на нее можно будет до 15—16 марта, но затем лунный свет начет создавать помехи. В следующий раз подобная возможность может представиться только через 70 лет.

— Понса-Брукса считается короткопериодической кометой, и для астрономов 70 лет — на самом деле, небольшой срок. Однако зрелище точно обещает быть ярким. Далеко не у каждой кометы настолько хорошо виден ее хвост, как у Понса-Брукса. Так что если есть возможность посмотреть — лучше посмотреть, — делится Владимир Наумов. Для тех, кто не хочет пропустить полет кометы, Владимир Наумов предлагает отправиться в астрономическую экскурсию, которая состоится 12 марта. Поездка состоится, если наберется группа из 5−6 человек. По всем вопросам обращаться в личный Телеграм-канал астронома.

космос