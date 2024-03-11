Жители Хабаровского края могут увидеть сияние кометы Понса-Брукса

Яркая комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), которую еще иногда называют «холодным вулканом» или «дьявольской» кометой, максимально приблизилась к Земле. По наблюдениям астрономов, сейчас она максимально удобна для наблюдений практически из любой точки планеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Она уверенно видна даже в бинокль, а в большой телескоп можно разглядеть и детали хвоста. Несмотря на то, что её яркость продолжит увеличиваться, условия видимости её ухудшаются, и времени на то, чтобы её нормально разглядеть вечером, становится всё меньше, — отметил хабаровский астроном-любитель Владимир Наумов.
По словам астронома, сейчас комету видно хорошо, потому что ее свечению не мешает Луна. Посмотреть на нее можно будет до
— Понса-Брукса считается короткопериодической кометой, и для астрономов 70 лет — на самом деле, небольшой срок. Однако зрелище точно обещает быть ярким. Далеко не у каждой кометы настолько хорошо виден ее хвост, как у Понса-Брукса. Так что если есть возможность посмотреть — лучше посмотреть, — делится Владимир Наумов. Для тех, кто не хочет пропустить полет кометы, Владимир Наумов предлагает отправиться в астрономическую экскурсию, которая состоится 12 марта. Поездка состоится, если наберется группа из 5−6 человек. По всем вопросам обращаться в личный Телеграм-канал астронома.