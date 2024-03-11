В Приморье озвучили неутешительную статистику рейдов ГАИ с 8 по 10 марта

В праздничные дни по традиции в ГИБДД края усилили посты наблюдений за дорожным движением. Результат рейдов неутешительный. С 8 по 10 марта в крае произошло 136 ДТП, есть погибшие, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.
В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, двое получили травмы несовместимые с жизнью. 24 водителям потребовалась госпитализация. Всего повреждено 249 машин.
«Показатели аварий на 24% выше, чем в период февральских праздников. Наибольшее число происшествий отмечено в пятницу, 8 марта (63 ДТП), на втором месте — суббота (48 ДТП), далее — воскресенье (25 ДТП)», — рассказали в ведомстве.
Водитель неоформленного трактора наехал на 58-летнего мужчину на базе отдыха «Антарес» в Находке. Пострадавший скончался на месте.
В поселке Пограничный, в районе дома № 45 на улице Ленина водитель автомобиля Honda Fit сбил 46-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Стаж вождения 32-летнего водителя Honda — 11 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2024 году он не привлекался, состояние опьянения не установлено.
Как отмечают специалисты, чаще всего в праздничные дни водители нарушали ПДД на проезжей части, превышали скорость и обгоняли другие авто.