В Приморье озвучили неутешительную статистику рейдов ГАИ с 8 по 10 марта

В поселке Пограничный, в районе дома № 45 на улице Ленина водитель автомобиля Honda Fit сбил 46-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Стаж вождения 32-летнего водителя Honda — 11 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2024 году он не привлекался, состояние опьянения не установлено.