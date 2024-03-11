На льду Волги возле Самары образовались промоины

Промоины образовались в фарватере Волги в районе Красной Глинки, такие данные приводит Поисково-спасательная служба Самарской области по состоянию на 10 марта. В целом толщина льда здесь колеблется от пяти до восьми сантиметров. У Первомайской фиксируется лед толщиной от семи сантиметров (в фарватере) до 20 сантиметров по берегам. А в районе поляны Фрунзе толщина льда составляет от 22 до 35 сантиметров.