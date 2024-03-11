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На льду Волги возле Самары образовались промоины

Промоины появились в фарватере возле Красной Глинки.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Промоины образовались в фарватере Волги в районе Красной Глинки, такие данные приводит Поисково-спасательная служба Самарской области по состоянию на 10 марта. В целом толщина льда здесь колеблется от пяти до восьми сантиметров. У Первомайской фиксируется лед толщиной от семи сантиметров (в фарватере) до 20 сантиметров по берегам. А в районе поляны Фрунзе толщина льда составляет от 22 до 35 сантиметров.

В Тольятти фиксируют лед толщиной 41−42 сантиметров. А вот возле Жигулевска по берегам и в фарватере — вода.

У Сызрани толщина льда на Волге примерно равна 30 сантиметрам. А у Октябрьска он толще: от 42 до 50 сантиметров.