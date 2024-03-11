Как сообщает Роскосмос, мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов Олег Кононенко 10 марта 2024 года стал командиром МКС. Эту эстафету ему передал датский астронавт Андреас Могенсен, вручив Кононенко символический ключ от станции.
Самарский космонавт будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. Ему предстоит побить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1 110 суток.
Тем временем экипаж миссии Crew-7 в составе астронавта NASA Жасмин Могбели, астронавта ESA Андреаса Могенсена, астронавта JAXA Сатоси Фурукава и космонавта Роскосмоса Константина Борисова 11 марта 2024 года покидает МКС и возвращается на Землю.