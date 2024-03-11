Мошенники предлагают кузбассовцам 2,5 тыс. рублей за опрос перед выборами

Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами. Так, они предлагают кузбассовцам за 2,5 тыс. рублей поучаствовать в предвыборном опросе.
«Человек заполняет специальную форму, чтобы получить обещанное вознаграждение. Вводит реквизиты своей карты и номер телефона. По факту, зная эти данные и видя секретные коды от банков, преступники могут украсть деньги со счёта», — уточнил Сергей Драница, управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области.
Схема такая: жертва переходит по ссылке, скачивает приложение, которое является поддельным магазином, и таким образом устанавливает на свой гаджет вирус, который позволяет преступникам перехватывать уведомления от банков.
Сотрудники Банка советуют перепроверять информацию на официальном сайте организации, от имени которой к вам обращаются, не переходить по ссылкам незнакомцам и тем более не устанавливать по их просьбе какие-либо приложения. Программы можно скачивать на телефон только из известных магазинов приложений или с официальных сайтов организаций.