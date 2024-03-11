Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Мошенники предлагают кузбассовцам 2,5 тыс. рублей за опрос перед выборами

Аферисты придумали новую схему обмана.

Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами. Так, они предлагают кузбассовцам за 2,5 тыс. рублей поучаствовать в предвыборном опросе.

«Человек заполняет специальную форму, чтобы получить обещанное вознаграждение. Вводит реквизиты своей карты и номер телефона. По факту, зная эти данные и видя секретные коды от банков, преступники могут украсть деньги со счёта», — уточнил Сергей Драница, управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области.

Схема такая: жертва переходит по ссылке, скачивает приложение, которое является поддельным магазином, и таким образом устанавливает на свой гаджет вирус, который позволяет преступникам перехватывать уведомления от банков.

Сотрудники Банка советуют перепроверять информацию на официальном сайте организации, от имени которой к вам обращаются, не переходить по ссылкам незнакомцам и тем более не устанавливать по их просьбе какие-либо приложения. Программы можно скачивать на телефон только из известных магазинов приложений или с официальных сайтов организаций.