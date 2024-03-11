Мошенники предлагают кузбассовцам 2,5 тыс. рублей за опрос перед выборами

Сотрудники Банка советуют перепроверять информацию на официальном сайте организации, от имени которой к вам обращаются, не переходить по ссылкам незнакомцам и тем более не устанавливать по их просьбе какие-либо приложения. Программы можно скачивать на телефон только из известных магазинов приложений или с официальных сайтов организаций.