Воронежцам рассказали о прогнозе погоды на рабочую неделю

О погоде в Воронеже рассказал региональный Гидрометцентр.
11 марта переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный — 5−10 м/с. Температура будет варьироваться от −1° до −3°.
12 марта облачно с прояснениями. Ночью ожидается западный ветер — 3−8 м/с, днём его сменят порывы северо-западного ветра — 6−11 м/с. Температура ночью — −8°, днём прогнозируют около +1°.
13 марта облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный — 3−8 м/с, днём его сменят порывы южного с таким же значением. Температура днём составит +2°, ночью — −7°.
14 марта облачно с прояснениями. Скорость юго-восточного ветра сутки продержится на отметке 3−8 м/с. Температура ночью продержится на отметке −4°, днём — +4°.
15 марта облачно с прояснениями. Скорость юго-восточного ветра сутки продержится на отметке 3−8 м/с. Температура днём составит +5°, ночью — −2°.