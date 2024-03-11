В поселении Десеновском построят крупный образовательный комплекс

На прилегающей территории планируют разместить амфитеатр для отдыха и занятий на открытом воздухе, а также спортивную зону, где будут площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис, дорожки для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и 100-метровые полосы для бега на время. На территории комплекса перед главным входом в школу организуют парадную площадь для проведения линеек и массовых мероприятий.