В поселении Десеновском построят крупный образовательный комплекс

Образовательный комплекс, состоящий из школы на 1350 мест и детского сада на 350 мест, планируется построить в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Образовательный комплекс будет состоять из здания школы переменной высотности (от двух до четырех этажей) и трехэтажного детского сада. Общая площадь составит 26,6 тысячи квадратных метров. Объект будет возведен за счет инвестора, после ввода в эксплуатацию весь комплекс передадут городу», — отметил Андрей Бочкарев.
На прилегающей территории планируют разместить амфитеатр для отдыха и занятий на открытом воздухе, а также спортивную зону, где будут площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис, дорожки для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и 100-метровые полосы для бега на время. На территории комплекса перед главным входом в школу организуют парадную площадь для проведения линеек и массовых мероприятий.
Как добавил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, выдано свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на строительство общеобразовательного комплекса.
«Фасады здания облицуют белыми штукатурными и вентилируемыми панелями разных цветов. В оформлении территории применят геопластику, а в ландшафтном дизайне используют богатое разнообразие деревьев, кустарников и цветов — в общей сложности более 80 видов», — уточнил Сергей Кузнецов.
В комплексе предусмотрены четыре отдельных блока: спортивно-оздоровительный, детский сад, начальная школа, а также основная и средняя школа. В центральной части здания разместят многофункциональный библиотечный центр и обеденный зал. В блоке основной и средней школы откроют ИТ-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что около 8,7 тысячи жителей ТиНАО получили новое жилье по программе реновации. Кроме того, здесь развивают социальную инфраструктуру — строят новые школы, поликлиники и спортивные объекты.