Как сделать полезными блины на Масленицу

Она добавила, что также можно заменить растительное масло на сливочное, так как оно содержит меньше калорий. Это поможет снизить калорийность блинов на 70 калорий. Еще один совет заключается в добавлении растительного или растопленного сливочного масла прямо в тесто и выпекании блинов на сковороде с тефлоновым покрытием, которую не нужно смазывать маслом.