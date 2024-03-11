Стало известно, в каких домах Уфы отключат воду на этой неделе

Как сообщили на предприятии, 12 марта в Кировском районе Уфы, с 10 до 17 часов не будет холодной воды по следующим адресам: ул. Гоголя, 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12; ул. Тукаева, 1, 1а, 3, 4а, 12; ул. Лины Одена, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13; ул. Средняя Республиканская, 7, 9, 11, 13, 31, 34, 36, 36а, 38; ул. Республиканская, 5, 7, 9, 26; ул. Верхняя Аульная, 8, 15, 17а, 15а, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 30а, 32а, 32, 34, 34а, 38, 37; ул. Аульная, 14, 16, 12а, 26.
В этот же день, 12 марта, в Октябрьском районе, с 11 до 19 часов без холодной воды останутся жители многоэтажных домов на ул. Набережная реки Уфы, 49, 51, 55, 57.
Как сообщал 4 марта Башинформ, в Уфе из-за прорыва трубопровода затопило проспект Салавата Юлаева.