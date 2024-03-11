До +7° ожидается в Иркутске 12 марта

В северо-восточных, Киренском районах, ночью в Катангском, днем в Чунском, северо-западных, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег.
Ветер юго-западный, северо-западный, в южных районах ночью юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем 15−20 м/с, в отдельных районах днем метели.
Температура ночью −5,-10°, при прояснении −15,-20°, в Тайшетском, Киренском и северо-восточных районах −2,-7°, днем +2,+7°, при облачной погоде −3,-8°.
В Иркутске завтра переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −6,-8°, днем +5,+7°.