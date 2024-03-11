11 марта , НИА Байкал , Общество

До +7° ожидается в Иркутске 12 марта

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.