Прием в 1 класс в Челябинске на 2024−2025 учебный год: когда начнется запись

В новом учебном году две волны поступлений в первый класс: сначала зачисляют детей по месту жительства, а потом, если остаются места, остальных желающих. Но перед тем как подать заявление в школу, родителям предлагают ознакомиться с информацией по приему в 1 класс в Челябинске на 2024−2025 года:
— с 18 марта 2024 года родители заполняют тестовое электронное заявление на госуслугах. Тренажер позволяет отработать движения при регистрации ребенка в первый класс. Для этого необходимо только зарегистрироваться на едином портале;
На сайте администрации Челябинска размещают распоряжение по прикреплению к школам. Каждый год перечень меняется, потому что в него включают новостройки. Плюс, из-за большой нагрузки некоторые дома перекрепляют к другим школам.
— Если дом сдается позже, чем выйдет распоряжение, можно не найти там свой адрес. Но беспокоиться не нужно: ребенку в любом случае предоставят первоочередное право закрепления за своей школой, — объяснила заместить председателя Комитета по делам образования города Челябинска Лариса Манекина.
После этого родителям рекомендуют перейти на сайт школы, к которой прикреплен их ребенок, и ознакомиться с правилами приема в 1 класс. В каждом учебном учреждении они разные. Там информация о документах, сроках подачи и встречах.
— с 29 марта и до 30 июня 2024 года в Челябинске идет прием заявлений в 1 класс по месту жительства. Родители предоставляют документы несколькими способами: лично в школе, по почте заказным письмом, через госуслуги или информационную систему «Образование».
Если вы подаете электронное заявление, то в течение месяца после его одобрения нужно донести оригиналы документов в школу.
— с 6 июля, как основная масса детей набрана, в школах объявляют вторую волну приема в 1 класс. Родители подают заявление не по прописке. Это возможно, если в учреждении остаются свободные места. Это можно сделать до 5 сентября.