Прием в 1 класс в Челябинске на 2024−2025 учебный год: когда начнется запись

В новом учебном году две волны поступлений в первый класс: сначала зачисляют детей по месту жительства, а потом, если остаются места, остальных желающих. Но перед тем как подать заявление в школу, родителям предлагают ознакомиться с информацией по приему в 1 класс в Челябинске на 2024−2025 года: