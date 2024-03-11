В Перми к концу недели ожидаются дождь и повышение температуры до +5 градусов

До середины наступившей недели синоптики прогнозируют в Перми ночные морозы до −15 градусов, к ее концу в город придет долгожданное потепление с дождями.
По данным Росгидромета, резкое потепление в Перми начнется с пятницы, 15 марта. Если ночью будет еще прохладно с температурой воздуха около −4 градусов, то днем столбик термометра уверенно перевали через «ноль» и достигнет отметки +3 градуса. Атмосферное давление понизится, а южный ветер усилится до 7 метров в секунду.
В субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, ночная температура воздуха будет в пределах 0 градусов. Днем станет еще теплее, к воскресенью возможно потепление до +5 градусов. В эти дни возможны кратковременные дожди.
Значительное потепление в Перми может продлиться около недели.