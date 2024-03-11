Стало известно, как выглядит внутри кинотеатр Аврора в Краснодаре

По его наблюдениям, снаружи здание кинотеатра было полностью обшито специальным материалом. Внутри же он обнаружил почти полностью пустое помещение. На первом этаже удалось увидеть лишь несколько десятков старых кресел из кинозала.



Напомним, кинотеатр «Аврора» был закрыт на ремонт в 2015 году, а концессионное соглашение между мэрией Краснодара и компанией «Инвестстрой», принадлежащей Сергею Галицкому, было заключено в 2019 году. Изначально планировалось завершить работы до 2025 года при помощи иностранного подрядчика, однако в 2022 году планы пришлось скорректировать, и концессионное соглашение было продлено до 2028 года.