«Снег и дождь»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге с 11 по 17 марта

Погода в Петербурге в последние дни стоит однотипная. Ночью наблюдается небольшой «минус», а днем — слабый «плюс». Однако на неделе с 11 по 17 марта ситуация начнет меняться. На смену антициклону придет атмосферный фронт. Он принесет осадки в виде снега и дождя. Но при этом в ближайшие дни температура будет повышаться, и днем воздух будет прогреваться уже до шести градусов выше нуля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.