«Снег и дождь»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге с 11 по 17 марта

Погода в Петербурге в последние дни стоит однотипная. Ночью наблюдается небольшой «минус», а днем — слабый «плюс». Однако на неделе с 11 по 17 марта ситуация начнет меняться. На смену антициклону придет атмосферный фронт. Он принесет осадки в виде снега и дождя. Но при этом в ближайшие дни температура будет повышаться, и днем воздух будет прогреваться уже до шести градусов выше нуля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— Влияние циклона начнется во второй половине недели с усиления юго-западного ветра, потом придет атмосферный фронт. Поэтому первые осадки увидим уже в четверг, снег быстро перейдет в дождь, так как потепление к середине месяца продолжится, — указал синоптик.
Также Александр Колесов подвел итоги первой декады марта, а она выдалась довольно сухой. Несмотря на то, что в начале месяца был небольшой снег, центральная метеостанция зафиксировала лишь следы осадков. Поэтому в историю декада войдет с показателем в ноль миллиметров осадков.
— Только в 1960 году в первой декаде марта осадков в городе не было совсем. В другие похожие сухие периоды один-два дня, но осадки отмечались как те же ноль миллиметров, — добавил синоптик.
Также в первой декаде марта был превышен один экстремум температуры — 3 марта воздух в Северной столице прогрелся до плюс 6,8 градуса. Что касается солнца, то оно появлялось в небе пять дней и светило всего 28 часов.