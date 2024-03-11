Активисты просят пустить троллейбусы и электрички из Волгограда в Волжский

Активисты в очередной раз просят председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина пустить троллейбусы из Волгограда в новую часть Волжского и увеличить количество рейсов электропоездов между городами. Они уверены, что только так можно спасти ситуацию с пассажирскими перевозками в «едином большим городе».
— На протяжении последних лет между городами Волгоград и Волжский фактически отсутствует стабильное, надежное, комфортное и безопасное транспортное сообщение, — отмечают авторы обращения.
Общественники подчеркивают, что между городами с населением почти 1,4 миллиона человек в будни ходит лишь одна электричка: утром из Волжского в Волгоград, вечером — обратно. И этого «критически недостаточно». Тем более, что свыше 95% процентов пассажирских перевозок между городами приходится на маршрутки. По мнению авторов обращения, транспорт это «опасный, некомфортный и неудобный». Да и стоимость проезда очень высока — 80−100 рублей в одну сторону. В ближайшее время проезд может снова подорожать.
— Запуск троллейбусов <…> позволит снизить стоимость проезда в 2,5 раза, — отмечают горожане.