Активисты просят пустить троллейбусы и электрички из Волгограда в Волжский

Общественники подчеркивают, что между городами с населением почти 1,4 миллиона человек в будни ходит лишь одна электричка: утром из Волжского в Волгоград, вечером — обратно. И этого «критически недостаточно». Тем более, что свыше 95% процентов пассажирских перевозок между городами приходится на маршрутки. По мнению авторов обращения, транспорт это «опасный, некомфортный и неудобный». Да и стоимость проезда очень высока — 80−100 рублей в одну сторону. В ближайшее время проезд может снова подорожать.