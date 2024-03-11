Волгоградцам рассказали, как выбрать продукты для блюд на Масленицу

11 марта началась масленичная неделя. Роспотребнадзор поспешил напомнить жителям Волгоградской области о правильном выборе продуктов для праздничных блюд. Традиционно на Масленицу готовят блины, сырники, пироги с начинкой. И главным ингредиентом является мука. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, стоит обратить внимание на запах и консистенцию продукта. Муку лучше хранить в сухом месте.
Выбирая сметану и творог необходимо посмотреть на срок годности. А вот ягоды лучше покупать свежие. В случае отсутствия выбора подойдут и замороженные, но стоит помнить, что в них нет витаминов и они могут быть испорченными.
Мясо для начинки нужно выбирать только в магазинах или на рынках, лучше избежать несанкционированных мест торговли, в товаре с рук могут содержаться кишечные инфекции.