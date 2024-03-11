Неустойчивая погода с дождями и снегом ожидается на этой неделе

По данным Узгидромета, в течение текущей рабочей недели по Узбекистану сохранится неустойчивый характер погоды.
В понедельник по большей части территории осадков не ожидается. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области, во второй половине дня по Бухарской, Навоийской областям и к вечеру по Кашкадарьинской, Самаркандской областям местами пройдут дожди. Температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов.
Во вторник, 12 марта, по большинству областей республики пройдут дожди. Осадков не будет по Каракалпакстану, Хорезмской области и по Ферганской долине. Температура воздуха понизится до +8…+13 градусов.
В среду, 13 марта, дожди в основном пройдут лишь в ночные и утренние часы, днем преобладание погоды без осадков. Лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины дождь возможен и в дневные часы.
14 марта по центральным и восточным районам республики пройдут дожди, преимущественно небольшой интенсивности, в отдельных районах не исключен переход дождя в снег. По северу и югу республики осадков не ожидается.
15 марта по всей территории республики ожидается погода без осадков. Температура ночью составит −3…+2, днем — +6…+11 градусов. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
В столице в понедельник днем установится погода без осадков, температура — +17…+19 градусов. Во вторник пройдет дождь, возможно усиление ветра до 12−15 м/с. Температура ночью составит +7…+9, днем — +9…+11 градусов.
15 марта без осадков. Температура ночью будет в пределах −3…+2, днем — +6…+11 градусов.