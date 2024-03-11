Неустойчивая погода с дождями и снегом ожидается на этой неделе

В понедельник по большей части территории осадков не ожидается. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области, во второй половине дня по Бухарской, Навоийской областям и к вечеру по Кашкадарьинской, Самаркандской областям местами пройдут дожди. Температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов.