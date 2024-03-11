В Новосибирске на фестиваль с участием Кологривого закончились места

В Новосибирске на кинофестиваль с участием популярного актера Никиты Кологривого не осталось мест. Сейчас организаторы закрыли регистрацию.
Мероприятие состоится 16 марта. Никита Кологривый, известный по проектам «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн», выступит перед зрителями и проведет автограф-сессию. Об этом сообщили в корпорации развития региона.
Фестиваль кино «Семейные традиции» (16+) состоится в кинотеатре «Победа». На него зарегистрировались больше 3 тысяч человек.
Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы.