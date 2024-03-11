«Рыбафест» впервые пройдёт в Хабаровском крае

— Первый «Рыбафест» мы хотим провести в День семьи, любви и верности — 8 июля, — рассказывает глава Бикинского района Александр Демидов. — Мероприятие будет семейным, интересным, запланировано много активностей. Так, чтобы всем членам семьи было, чем заняться, чтобы они могли повеселиться и еще больше сплотиться в этот чудесный день.

До мероприятия еще чуть больше трех месяцев. Поэтому его программа еще дорабатывается. Но точно известно, что пройдет оно на территории озера, на месте которого раньше был просто пустырь.