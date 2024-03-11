«Рыбафест» впервые пройдёт в Хабаровском крае

В Бикинском районе Хабаровского края впервые пройдет новый фестиваль «Рыбафест». Мероприятие приурочено к Году семьи и станет частью всероссийского проекта «Всей семьей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первый «Рыбафест» мы хотим провести в День семьи, любви и верности — 8 июля, — рассказывает глава Бикинского района Александр Демидов. — Мероприятие будет семейным, интересным, запланировано много активностей. Так, чтобы всем членам семьи было, чем заняться, чтобы они могли повеселиться и еще больше сплотиться в этот чудесный день.
До мероприятия еще чуть больше трех месяцев. Поэтому его программа еще дорабатывается. Но точно известно, что пройдет оно на территории озера, на месте которого раньше был просто пустырь.
— Территорию под свои нужды с помощью программы «Дальневосточный гектар» взял один из местных предпринимателей. Всё благоустроил, сделал озеро, в котором начал разводить рыб. Поэтому часть программы фестиваля — соревнования по ловле рыбы из этого самого пруда, — отмечает Александр Демидов.
После ловли рыбы участников ждет еще одно соревнование — на самую вкусную уху. Также в программе спортивные состязания, конкурсы, викторины и многое другое.