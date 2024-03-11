Не все майнеры одинаково опасны: иркутские эксперты объяснили, кто опасен, а кто полезен

Но при таком росте, естественно, все чаще будут говорить об энергодефиците. Вот только, как уверяют эксперты, в Иркутской области дефицита как такового в промышленном секторе нет. Промышленность даже слегка снизила свое энергопотребление, а вот население, напротив, нарастило. И зачастую благодаря именно тем гражданам, которые считают, что, получив на свое жилье электроэнергию, они могут майнить. Это, говорят эксперты, в корне неправильно, и для этого и нужно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И тогда, обещают они, все у нас будет: производство собственных чипов для вычислительной техники для майнинга, развитие искусственного интеллекта, возможность перераспределения электроэнергии от промышленной (высоковольтные сети) на бытовую и новая генерация… Ну да, и, конечно, дифтариф, который вводится в Приангарье с 1 мая. Но это, как говорится, уже совсем другая история.