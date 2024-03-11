Правоохранители проверят обрушение стены жилого дома в Прокопьевске

По данным кузбасских правоохранителей, в регионе организована доследственная проверка по факту обрушения кирпичной кладки из стены многоквартирного дома в Прокопьевске. 7 марта на первом этаже по пер. Заводскому, 3 вывалился кусок стены, о чём стало известно из соцсетей.