Правоохранители проверят обрушение стены жилого дома в Прокопьевске

По данным кузбасских правоохранителей, в регионе организована доследственная проверка по факту обрушения кирпичной кладки из стены многоквартирного дома в Прокопьевске. 7 марта на первом этаже по пер. Заводскому, 3 вывалился кусок стены, о чём стало известно из соцсетей.
Следователи проверят местные власти на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. На месте работает следственная группа. По предварительной версии, местом обрушения кирпичной кладки стали общие душевые. Из жильцов никто не пострадал.
Прокуратура тоже проверит исполнение требований жилищного и жилищно-коммунального законодательства, градостроительных норм и правил.
По данным из соцсетей, местные жители снимали обрушивающийся дом ещё летом. Доступ в этом крыле ограничили. Подрядчик в ближайшее время начнёт ремонт.