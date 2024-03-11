Нижегородцам посоветовали есть три-четыре блина за раз

«Лучшие сладкие начинки — это замороженные или перетертые ягоды, джем без добавления сахара, но никак не засахаренное варенье из бабушкиного погреба с наклейкой “Урожай 2018”. Если обожаете мясную начинку, то делайте ее из отварной курицы или индейки, смеси из вареного яйца и зелени. У такого блюда будет невысокий гликемический индекс, и его будет сложно съесть много».