Нижегородцам посоветовали есть три-четыре блина за раз

Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела — три-четыре штуки, сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Для снижения калорийности блинов лучше готовить их на обезжиренном молоке или кефире. Стоит сводить к минимуму количество сахара и яичных желтков, вместо муки высшего сорта следует использовать цельнозерновую — гречневую, овсяную, ржаную.
«Лучшие сладкие начинки — это замороженные или перетертые ягоды, джем без добавления сахара, но никак не засахаренное варенье из бабушкиного погреба с наклейкой “Урожай 2018”. Если обожаете мясную начинку, то делайте ее из отварной курицы или индейки, смеси из вареного яйца и зелени. У такого блюда будет невысокий гликемический индекс, и его будет сложно съесть много».
Врачи рекомендуют отказаться от жирной начинки: не использовать сметану, соусы, сливки и даже красную икру. Масло лучше добавлять в само тесто, а не на сковороду — это уменьшит количество термически обработанного жира.
Ранее была опубликована программа масленичных гуляний (0+) в нижегородских парках и музеях.