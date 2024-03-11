Видео с крымской белкой-блогером Чипом, ворующим носки, набрали 125 млн просмотров

Видео с белкой-блогером Чипом из Гурзуфа набрали в общей сложности 125 млн просмотров. Об этом сообщает «Крым 24».
Чип стал популярным еще два года назад. Именно тогда вышло первое видео с бельчонком. За 19 часов ролик посмотрели 5 млн человек. К настоящему времени видео с пушистым блогером набрали уже 125 млн просмотров.
Хозяин животного — житель Гурзуфа Антон Шевчук. Мужчина спас бельчонка в 2022 году. Крымчанин гулял с братом, и они услышали в кронах деревьев странные звуки. Оказалось, что коты разорили беличье гнездо. Без помощи людей Чип бы не выжил.
По словам Шевчука, изначально идеи делать из белки блогера, у него не было. Крымчанин хотел выкормить Чипа, чтобы тот научился добывать себе еду.
— Выходил с ним во двор там на одну елку, на вторую елку. Залазил сам с ним на деревья, пытался ему давать всякие веточки, посмотреть кушает — не кушает, — рассказал житель Гурзуфа.
За два года Чип терялся шесть раз, но всегда возвращался. Вместе с хозяином они побывали в разных российских городах. В частности, это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Шевчук рассказал, что Чип любит воровать носки у соседей. Дело в том, что белки на зиму обустраивают гнезда. Поэтому животные собирают все, что может утеплить их жилище. К этой ситуации соседи относятся с юмором.