Семья Николая Валуева впервые поднялась на Мамаев курган

Минувшие длинные мартовские выходные Николай Валуев с супругой и тремя детьми провели в Волгограде. О их визите писала «Волгоградская правда.ру».
Накануне гостей пригласили на Мамаев курган для персональной экскурсии. Семья Валуева впервые посетила памятник-ансамбль, посвященный победе в Сталинградской битве. Валуев заявил, что впечатлен увиденным. Он считает, что Мамаев курган десятилетиями приковывает взгляды сотен тысяч туристов из России и всего мира и это свидетельствует о большом внимании к подвигу советского народа.
Напомним, Николай Валуев принял участие в открытии чемпионата и первенства Южного федерального округа по тхэквондо МФТ. Турнир собрал 500 спортсменов из 10 российских регионов.