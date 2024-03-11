Семья Николая Валуева впервые поднялась на Мамаев курган

Накануне гостей пригласили на Мамаев курган для персональной экскурсии. Семья Валуева впервые посетила памятник-ансамбль, посвященный победе в Сталинградской битве. Валуев заявил, что впечатлен увиденным. Он считает, что Мамаев курган десятилетиями приковывает взгляды сотен тысяч туристов из России и всего мира и это свидетельствует о большом внимании к подвигу советского народа.