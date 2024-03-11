В Гольянове появится природный комплекс с сенсорной тропой

Городскую природную зону планируют создать при строительстве жилого комплекса в районе Гольяново. Она свяжет жилые дома и объекты инфраструктуры на пересечении улиц Монтажной и Амурской. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В рамках строительства шести домов, рассчитанных на 2143 квартиры, будет обустроен природный комплекс площадью 0,4 гектара. На территории запланированы вело- и пешеходные маршруты, места для отдыха и зоны для досуга детей разных возрастов. Объем озеленения составит около 60 процентов», — отметил Андрей Бочкарев.
Для комплекса выбрали концепцию сенсорного благоустройства. Вокруг домов высадят цветники с ароматной зеленью, установят малые архитектурные формы со звуковыми эффектами, а также яркие элементы, которые станут визуальными точками притяжения. Помимо этого, для горожан организуют сенсорную тропу с разными видами тактильных поверхностей.
Работы по обустройству природного комплекса планируют завершить к 2028 году вместе с окончанием строительства последних домов и социальной инфраструктуры. Для жилого комплекса также построят школу на 250 мест и детский сад на 125 мест, которые передадут городу.