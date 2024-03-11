В пригороде Красноярска живодеры ловили бездомных собак на петли

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неустановленное лицо в лесном массиве в 500 метрах от села установило самодельные петли, в которые и попали животные. В настоящее время орудие лова снято, полицейские проводят проверку, устанавливают причастного к случившемуся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Жестокое обращение с животными”», — рассказали в ГУ МВД.