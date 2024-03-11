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Щуку фантастических размеров поймал рыбак в Ростовской области

Внушительных размеров щуку выловил рыбак в одном из озер Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рыбак поймал огромную щуку и похвастался своим уловом в социальных сетях. Фото было опубликовано 8 марта в группе VK «Рыбалка в Ростове».

Мужчина рассказал, что добыл внушительный экземпляр на одном из озер, но не уточнил, где именно.

Судя по комментариям, выловленная щука произвела впечатление на других рыбаков: «Отличная, зубастая», «Класс», «Много там, на ЛБД, интересных мест».

Напомним, в начале февраля один из любителей рыбалки в Ростове-на-Дону рассказал о сазане невероятных размеров.

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