Щуку фантастических размеров поймал рыбак в Ростовской области

В Ростовской области рыбак поймал огромную щуку и похвастался своим уловом в социальных сетях. Фото было опубликовано 8 марта в группе VK «Рыбалка в Ростове».
Мужчина рассказал, что добыл внушительный экземпляр на одном из озер, но не уточнил, где именно.
Судя по комментариям, выловленная щука произвела впечатление на других рыбаков: «Отличная, зубастая», «Класс», «Много там, на ЛБД, интересных мест».
Напомним, в начале февраля один из любителей рыбалки в Ростове-на-Дону рассказал о сазане невероятных размеров.