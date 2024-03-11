Тысячи казахстанцев находятся в депрессии

Проблема количественного подсчёта численности страдающих депрессией — сложная задача общественного здравоохранения. Ведь часть людей, находящихся в состоянии апатии и стойкого уныния, не обращаются за помощью к медикам. Эта тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих других стран. Три года назад Международный благотворительный фонд Wellcome Global Monitor провёл крупное исследование по теме ментального здоровья. Чтобы понять, как люди воспринимают тревогу и депрессию и пытаются себе помочь, специалисты организации опросили около 120 тысяч человек в 113 странах. Оказалось, что обращение к специалисту и приём назначенных лекарств — далеко не главные методы, которые используют люди для выхода из депрессии. Наиболее часто упоминаемыми способами самопомощи стали общение с друзьями и родными (указали 78 процента респондентов), корректировка образа жизни (73 процента), прогулки на свежем воздухе и отдых на природе (71 процент), а также изменения в личных отношениях в семье (62 процента) и на работе (53 процента).