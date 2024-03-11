Нижегородцев просят убрать автомобили с трамвайных путей в двух районах

Нижегородских водителей просят убрать автомобили, припаркованные на путях движения трамвайных маршрутов № 6 и № 7 в Сормовском и Московском районах. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
«В настоящее время проводится обкатка новых рельс перед запуском пассажирского движения трамваев по маршрутам Сормовского кольца», — говорится в сообщении.
Напомним, что парковка транспортных средств на трамвайных путях является нарушением правил дорожного движения. Во время обкатки на маршрутах будут работать эвакуаторы для вывоза брошенных автомобилей.
Ранее сообщалось, что трамваи № 5 вернутся на маршрут в Нижнем Новгороде до июля.