Владивосток попрощается с ветераном Великой Отечественной войны Исааком Ланцманом

Исаак Шимонович был призван в ряды Красной Армии в октябре 1941 года. Служил радистом командира 250 стрелковой дивизии, участвовал в Курской битве. В 1943 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. После приехал домой в Оренбург, где в это время находился в эвакуации Харьковский мединститут и как раз шел набор на 1 курс. Исаак Ланцман окончил вуз и долгое время работал врачом, сначала хирургом на Алтае, по распределению. Здесь встретил свою будущую жену, а в 1951 году переехал во Владивосток. В Приморье Иссаак Шимонович работал врачом-рентгенологом и много занимался общественной и патриотической работой с молодежью, провел множество уроков по патриотическому воспитанию. Был почетным членом Президиума Совета ветеранов Владивостока.