Владивосток попрощается с ветераном Великой Отечественной войны Исааком Ланцманом

Во Владивостоке на 101-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Исаак Шимонович Ланцман. Он был настоящей легендой города, примером мужественности, стойкости и силы духа, сообщает ИА PrimaMedia.
Исаак Шимонович был призван в ряды Красной Армии в октябре 1941 года. Служил радистом командира 250 стрелковой дивизии, участвовал в Курской битве. В 1943 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. После приехал домой в Оренбург, где в это время находился в эвакуации Харьковский мединститут и как раз шел набор на 1 курс. Исаак Ланцман окончил вуз и долгое время работал врачом, сначала хирургом на Алтае, по распределению. Здесь встретил свою будущую жену, а в 1951 году переехал во Владивосток. В Приморье Иссаак Шимонович работал врачом-рентгенологом и много занимался общественной и патриотической работой с молодежью, провел множество уроков по патриотическому воспитанию. Был почетным членом Президиума Совета ветеранов Владивостока.
Знакомые Исаака Шимоновича отмечают — ветеран очень любил жизнь, много ходил, даже в 100-летнем возрасте приходил играть в шахматы в… синагогу, а в кругу родных и близких всегда пел любимые песни.
Прощание с ветераном пройдет 14 марта в 11:00 во Владивостоке в Доме офицеров флота.