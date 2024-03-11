Жителей Иркутска приглашают на Масленицу в Дом Волконских

— Мероприятие начнется ярким театрализованным шоу под названием «Масленица у царя Дадона», вдохновленным сказкой Александра Пушкина «Сказка о золотом петушке». Вас ждут традиционные масленичные развлечения, ароматный чай с блинами, верховая езда, конкурс по поеданию блинов на скорость, перетягивание каната, и соревнование гиревиков «Богатырская сила». Лучших и сильнейших ждут ценные призы, — говорят в пресс-службе музея.