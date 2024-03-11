Жителей Иркутска приглашают на Масленицу в Дом Волконских

17 марта в 13:00 в усадьбе Волконских пройдет веселое празднование Масленицы, как сообщает пресс-служба музея.
— Мероприятие начнется ярким театрализованным шоу под названием «Масленица у царя Дадона», вдохновленным сказкой Александра Пушкина «Сказка о золотом петушке». Вас ждут традиционные масленичные развлечения, ароматный чай с блинами, верховая езда, конкурс по поеданию блинов на скорость, перетягивание каната, и соревнование гиревиков «Богатырская сила». Лучших и сильнейших ждут ценные призы, — говорят в пресс-службе музея.
Помимо этого, гости смогут посетить экспозицию Дома-музея Волконских и окунуться в историю.
Стоимость билетов составляет 350 рублей, для школьников, пенсионеров и инвалидов — 250 рублей. Дети до трех лет и молодожены, вступившие в брак в масленичную неделю, могут посетить праздник бесплатно.