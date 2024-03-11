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В Воронеже сдвинули сроки внедрения интеллектуальной транспортной системы

В Воронеже скорректировали сроки внедрения интеллектуальной транспортной системы. Планировалось, что эти работы завершатся до апреля, однако работы теперь продлятся до июня.
Источник: РИА "ФедералПресс"

Для внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Воронеже регулярно отключают светофоры. Часть из них уже тестируют: они собирают данные с помощью датчиков и камер, например, в Северном микрорайоне.

В будущем они без участия человека будут менять режим работы, уменьшая таким образом количество пробок.

Изменение сроков связано с тем, что новые приборы должны быть связаны не только друг с другом, но и с центром обработки данных. Это намного усложняет внедрение ИТС.

Ранее в столице Черноземья скорректировали движение на улице Пятницкого. Теперь оно там одностороннее, что должно повысить безопасность на дорогах.

технологии