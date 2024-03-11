Строителей и реставраторов храмов под Красноярском атакуют агрессивные собаки

В Барабаново лютуют собаки, кидаются на незнакомцев, причем не просто чтобы напугать — реально готовы вцепиться кому-то в ногу или руку. Об этом рассказал настоятель Сергей Язев в социальных сетях. И добавил: владелец у страшной своры есть.
— На прошлой неделе чуть не покусали моих друзей, сегодня четыре огромных пса выскочили. Говорил с местными, они рассказали, что у собак есть хозяин. Владелец, к сожалению, не предпринимает никаких действий, чтобы эти огромные злые псы были привязаны у него на ферме.
Псы облюбовали парковку (отлично подготовленная, на 200 автомобилей), поэтому пользоваться ею опасно. Об этом настоятель предупреждает прихожан и просит повременить с приездом к старинному храму Параскевы Пятницы.
А вот храм Параскевы Пятницы реставрируется в соответствии с четко обозначенным графиком, средства на это выделены из бюджета, ведь культовое сооружение признано памятником архитектуры. Разрешение на реставрационные работы выдала Служба по охране объектов культурного наследия в 2022 году. Церковь была построена в 1855 — 1857 годах и, как оказалось, это самый древний из сохранившихся на территории Красноярского края деревянный храм. И единственная деревянная церковь за Уралом, на стенах которой сохранились уникальные росписи.
Посетителям, верующим пока не стоит приезжать сюда — и чтобы не мешать специалистам, и чтобы не подвергаться нападению агрессивных собак. Кстати, подписчики паблика посоветовали настоятелю обратиться к инспектору охотнадзора, раз уж местные власти не хотят решить этот вопрос.