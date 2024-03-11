Строителей и реставраторов храмов под Красноярском атакуют агрессивные собаки

А вот храм Параскевы Пятницы реставрируется в соответствии с четко обозначенным графиком, средства на это выделены из бюджета, ведь культовое сооружение признано памятником архитектуры. Разрешение на реставрационные работы выдала Служба по охране объектов культурного наследия в 2022 году. Церковь была построена в 1855 — 1857 годах и, как оказалось, это самый древний из сохранившихся на территории Красноярского края деревянный храм. И единственная деревянная церковь за Уралом, на стенах которой сохранились уникальные росписи.