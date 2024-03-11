Футболист воронежского «Факела» прокомментировал победу команды над «Спартаком»

Когда «огнеопасные» выиграли матч у «Спартака» на домашнем поле, то многие рассуждали, что им помогла арена Центрального стадиона профсоюзов.
— В нас никто не верит. Они думают, что они самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые их обыграли. Все при прошлой победе говорили, что мы выиграли из-за поля. А мы в очередной раз доказали — это не случайность, это закономерность, — сказал футболист после матча.
Также капитан «Факела» сообщил, что его раздражают желтые карточки: «В такой игре уровень борьбы можно чуть поднять. Нет грубой и жесткой игры. Сразу за первый фол давать “желтую”, чтобы ограничить человека дальше действовать активно, я считаю, что это нерационально и неправильно, но это их дело», — сказал Ираклий Квеквескири корреспонденту канала «Матч ТВ».
Напомним, что уже в первом тайме шесть футболистов получили желтые карточки.
Футболист поблагодарил всех болельщиков, в том числе и спартаковских, и сообщил, что команда провела очень хороший матч, а эмоции от игры только положительные.
Отметим, что вчера, 10 марта, «Факел» в матче 20-го тура на стадионе «Лужники» в Москве всухую обыграл именитую столичную команду. Поединок закончился со счетом 0:2 в пользу «огнеопасных».