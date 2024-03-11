Футболист воронежского «Факела» прокомментировал победу команды над «Спартаком»

— В нас никто не верит. Они думают, что они самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые их обыграли. Все при прошлой победе говорили, что мы выиграли из-за поля. А мы в очередной раз доказали — это не случайность, это закономерность, — сказал футболист после матча.