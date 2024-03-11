С куйбышевскими яблоками и маминым вареньем: известные самарцы поделились любимыми рецептами блинов

Стартовала Масленичная неделя, которая продлится с 11 по 17 марта 2024 года. Главный символ этого праздника — блины. Кто-то делает их с начинкой, кто-то без. При этом разнятся не только ингредиенты, но и способы приготовления. «Комсомолка» узнала историю создания блинов и по какому рецепту предпочитают готовить это блюдо известные самарцы.
История блинов и секреты выпечки
Первые письменные упоминания о блюде, напоминающем современные блины, относят к V веку до н.э. Считается, что на Руси дрожжевые блины начали приготовлять на рубеже 1000 года нашей эры. Само слово в русском языке идет от слова «млинъ», что означало любую перемолотую пищу. Блюдо стало символом любимого праздника конца зимы — Масленицы — с XI века.
Блины в России пекут почти из любого сорта муки: пшеничной, ржаной, гречневой, из проса, овса и их смесей. Блины из белой муки долгое время считались лакомством для богатых. Традиционными начинками всегда были: грибы, фрукты и овощи, орех и икра. Можно подавать блины без начинки в сопровождении соусов, сливок или сметаны, варенья, меда или жидкого масла.
Наши бабушки берегли семейные рецепты выпечки блинов. Тесто ставили в ночь на 5−6 часов. Обычный размер блина меньше того, к которому мы сейчас привыкли, — примерно с блюдце. Считается, что блины лучше всего выходят на тяжелых чугунных сковородах, а чтобы тесто не прилипало, их сначала прокаливали с солью.
Какие блины любят известные самарцы
Член Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский поделился, что любит добавлять в блины ингредиенты, выращенные в губернии.
— Я не очень люблю выпечку, но блины обязательно пеку на Масленицу. При этом обязательно добавляю в тесто мелко натертое яблочко сорта Куйбышевское и чуточку ванили. Лучшая начинка, на мой вкус, — мамино варенье! — рассказал «КП-Самара» Павел Покровский.
Актриса и директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова тоже предпочитает использовать яблоки в качестве начинки для блинов:
— Честно признаюсь, блины пеку нечасто. Это заставило мою внучку пойти на милую хитрость. Она как-то подошла ко мне и рассказала, что прочла сказку, где бабушка испекла внучке блины с яблоком. Я поняла намек, но не знала, что такое блины с яблоком. Решила, что речь о начинке. Напекла блинов, припустила яблоко на сковороде с корицей и завернула в блин. Внучка съела с удовольствием! А теперь она уже сама печет нам блины!
Актер, экс-участник самарской команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин предпочитает блины на кефире:
— Я очень люблю блины на кефире, для меня это самый важный момент. Второй важнейший аспект — начинка. Мы в семье не едим пустые блины. Любим и сытные, но больше всего — со сладкой начинкой. Мы сами собираем летом лесные ягоды: ежевику и землянику, варим варенье и бережем эти баночки, чтобы открыть в конце зимы — на Масленицу.
Руководитель Самарского городского духового оркестра Марк Коган признался, что любит блины в любом виде: и с начинкой, и без. Но сам это блюдо не готовит:
— Очень люблю блины, готов есть их круглый год: и в будни, и в праздники. Сам не готовлю, потому что совершенно теряю аппетит к тому, что сам сделал. Но, когда меня угощают, особенно горячими и зажаристыми блинами, — ем с удовольствием с любой начинкой и даже просто с маслом!