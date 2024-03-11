С куйбышевскими яблоками и маминым вареньем: известные самарцы поделились любимыми рецептами блинов

— Честно признаюсь, блины пеку нечасто. Это заставило мою внучку пойти на милую хитрость. Она как-то подошла ко мне и рассказала, что прочла сказку, где бабушка испекла внучке блины с яблоком. Я поняла намек, но не знала, что такое блины с яблоком. Решила, что речь о начинке. Напекла блинов, припустила яблоко на сковороде с корицей и завернула в блин. Внучка съела с удовольствием! А теперь она уже сама печет нам блины!