В Уфе стартовал IV Культурный форум «АРТ-Курултай»

Министр культуры РБ Амина Шафикова подвела итоги проведения первого дня IV Культурного форума «Арт-Курултай»:
— Мы встретили гостей из Беларуси, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, из федерального центра и регионов России. Было очень приятно, что некоторые из них посетили спектакль «Дети войны» инклюзивного театра «Взгляд души» Республиканского центра народного творчества. Актуальность очевидна: 2024 год объявлен в Башкортостане республиканским лидером Радием Хабировым Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, и этот состав артистов свидетельствует о том, насколько на самом деле безграничны возможности человека. На сцене артисты с особенностями здоровья разных возрастов по-настоящему проживали свои роли, проживали жизнь тех, кто прошел через страшные военные годы. Артисты донесли до нас главный смысл — что мир очень хрупок, а жизнь человеческая бесценна! Также в рамках проведения первого дня Арт-Курултая в русском драматическом театре состоялись мастер-класс и творческая встреча с Константином Хабенским, а вечером — спектакль МХТ им. А. П. Чехова. Важно, что зритель пришёл, зритель переживал, зритель сочувствовал!".
В рамках первого дня в Русском драматическом театре прошла творческая встреча с художественным руководителем — директором МХТ им. А. П. Чехова, народным артистом России, лауреатом Государственной премии Российской Федерации Константином Хабенским, который провел мастер-класс.
Вечером Русский драматический театр встретил уфимцев и гостей столицы спектаклем труппы МХТ им. А. П. Чехова «Истории любви». Это спектакль, где благодаря замыслу режиссера Георгия Ковалева в единое целое сливаются литература и музыка. Артисты Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Наталья Швец и Ольга Литвинова читали рассказы авторов, знаковых для Художественного театра, — Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ — история любви со своей музыкой, специально написанной композитором Кузьмой Бодровым. Уникальность этого спектакля еще и в том, что идет он в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Гастроли МХТ им. А. П. Чехова в Уфе проходят при поддержке Правительства Республики Башкортостан и Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в рамках празднования 450-летия города Уфы.
В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима прошел показ спектакля «Дети войны. Воспоминания» — впервые с использованием тифлокомментариев для посетителей с нарушениями зрения. Уникальную постановку представили актеры двух коллективов, занимающихся творчеством при Культурном центре «Атайсал» Республиканского центра народного творчества: коллективы народного творчества «Табын» и инклюзивного театра «Күңел күҙе».
— Мы получили невероятные эмоции от просмотра спектакля. Порой даже профессиональные актеры не могут сыграть так, как сыграли сегодня актеры этих двух коллективов, среди которых есть и дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Актеры сыграли именно от души, и это — настоящее искусство. Могилевский край Беларуси проводит уже не первый год мероприятие союзного государства — Фестиваль творчества инвалидов, и мы являемся одними из организаторов и исполнителей данного проекта. Именно поэтому нам хотелось бы услышать, увидеть и проблематику в направлении инклюзии, и ее достижения, — отметил директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы, председатель республиканского совета по вопросам клубной деятельности и народного творчества при министерстве культуры Республики Беларусь, член совета по культуре при МК Республики Беларусь Олег Хмельков.