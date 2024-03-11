В Уфе стартовал IV Культурный форум «АРТ-Курултай»

— Мы встретили гостей из Беларуси, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, из федерального центра и регионов России. Было очень приятно, что некоторые из них посетили спектакль «Дети войны» инклюзивного театра «Взгляд души» Республиканского центра народного творчества. Актуальность очевидна: 2024 год объявлен в Башкортостане республиканским лидером Радием Хабировым Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, и этот состав артистов свидетельствует о том, насколько на самом деле безграничны возможности человека. На сцене артисты с особенностями здоровья разных возрастов по-настоящему проживали свои роли, проживали жизнь тех, кто прошел через страшные военные годы. Артисты донесли до нас главный смысл — что мир очень хрупок, а жизнь человеческая бесценна! Также в рамках проведения первого дня Арт-Курултая в русском драматическом театре состоялись мастер-класс и творческая встреча с Константином Хабенским, а вечером — спектакль МХТ им. А. П. Чехова. Важно, что зритель пришёл, зритель переживал, зритель сочувствовал!".