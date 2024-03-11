В Воронеже отключат светофоры в районе цирка

В понедельник, 11 марта, для проведения наладочных работ отключат регулировщики в районе цирка.
Так, в период с 10.00 до 12.00 не будут работать светофоры на перекрестке улиц 20 — летия Октября и Кирова. В тот же отрезок времени возможны отключения электронного регулировщика и на остановке «улица Некрасова» на улице 20-летия Октября.
Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть внимательными на данном участке и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Воронеже продолжаются работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы, из-за чего в городе периодически отключают светофоры.