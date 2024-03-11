В Роспотребнадзоре опровергли вспышку кори среди студентов УрФУ

«Экстренных уведомлений о случаях кори в органы Роспотребнадзора не поступало, при активном взаимодействии с руководством вуза информация также не подтвердилась», — говорится в оперативном сообщении регионального ведомства. По данным специалистов, ситуация с заболеваемостью корью на территории Среднего Урала остается контролируемой.