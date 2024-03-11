На Пермском марафоне впервые пройдет японская эстафета

В 2024 году в рамках Пермского марафона впервые пройдет японская эстафета Экиден. В ней смогут принять участие 50 команд. Регистрация уже открыта на официальном сайте марафона.
Первое проведение Экиден датируется 1917 годом. Эстафета была приурочена к годовщине переноса столицы в Японии. Дистанция составила 508 километров, а вся эстафета включала в себя 23 этапа. Она длилась три дня. Позднее эстафета перешла на международный уровень, но уже в другом виде. На сегодняшний день Экиден проводится по шоссе, состоит из шести этапов, а общая протяженность — 42,195 км. Вместо традиционной палочки участники передают друг другу ленту.
Команда должна состоять из шести человек, при этом в нее необходимо включить не менее двух женщин. Пресс-служба администрации Перми со ссылкой на городской спорткомитет отмечает, что каждый участник команды преодолевает одну дистанцию из доступных: 10 км + 5,5 км + 5,5 км + 10 км + 5,5 км + 5,7 км. Регистрационный взнос для команды составляет 6600 рублей, но вскоре цена на него поднимется.