На Пермском марафоне впервые пройдет японская эстафета

Первое проведение Экиден датируется 1917 годом. Эстафета была приурочена к годовщине переноса столицы в Японии. Дистанция составила 508 километров, а вся эстафета включала в себя 23 этапа. Она длилась три дня. Позднее эстафета перешла на международный уровень, но уже в другом виде. На сегодняшний день Экиден проводится по шоссе, состоит из шести этапов, а общая протяженность — 42,195 км. Вместо традиционной палочки участники передают друг другу ленту.