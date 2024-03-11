10-рублевую монету извлекли хирурги из пищевода ребенка в Иркутске

Напомним, что в детскую областную больницу поступают случаи детей, которые случайно проглотили или вдохнули инородные предметы. В прошлой неделе однолетний малыш вдохнул кусочки ядра миндаля, которые давала ему мама. Дети часто проглатывают монеты, круглые батарейки, мелкие предметы из канцелярских принадлежностей, такие как гвоздики и детали ручек. В конце 2023 года один ребенок даже проглотил шуруп.