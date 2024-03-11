10-рублевую монету извлекли хирурги из пищевода ребенка в Иркутске

В Иркутске в трахее маленького пациента была обнаружена 10-рублевая монета, которую успешно извлекли хирурги. Наличие инородного объекта подтвердили результаты рентгеновского обследования, монета была плотно закрепленной в пищеводе.
— Специалисты эндоскопического отделения использовали специальные инструменты для извлечения предмета. Однако не обошлось без последствий — на стенках пищевода образовались пролежни. Пациент находится на лечении, его общее состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказал главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.
Напомним, что в детскую областную больницу поступают случаи детей, которые случайно проглотили или вдохнули инородные предметы. В прошлой неделе однолетний малыш вдохнул кусочки ядра миндаля, которые давала ему мама. Дети часто проглатывают монеты, круглые батарейки, мелкие предметы из канцелярских принадлежностей, такие как гвоздики и детали ручек. В конце 2023 года один ребенок даже проглотил шуруп.
Просим взрослых уделить большее внимание контролю за маленькими детьми, поскольку попадание инородных предметов в пищеварительный или дыхательный тракт представляет серьезную угрозу для жизни, особенно для детей в возрасте от года до трех лет.