Зима отступает неохотно: погода в Самаре на Масленичную неделю 11−17 марта 2024

По данным Приволжского УГМС, в понедельник днем, 11 марта 2024 года, будет облачно, −3…-5 градусов, небольшой снег. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, в Самаре ожидаются температурные «качели». По ночам морозно — около −9…-14 градусов. А днем резко может потеплеть до 0…-5 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с. Прогноза на вторую половину недели пока нет.