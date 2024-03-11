Зима отступает неохотно: погода в Самаре на Масленичную неделю 11−17 марта 2024

В Самарскую область продолжает поступать арктический воздух. Он удерживает в регионе холодный температурный режим. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 11 по 17 марта 2024 года.
По данным Приволжского УГМС, в понедельник днем, 11 марта 2024 года, будет облачно, −3…-5 градусов, небольшой снег. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, в Самаре ожидаются температурные «качели». По ночам морозно — около −9…-14 градусов. А днем резко может потеплеть до 0…-5 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с. Прогноза на вторую половину недели пока нет.
Сервис Gismeteo.ru сообщает, что днем 11 марта в Самаре ожидается −4…-7 градусов, облачно, легкий снежок. В ночь на вторник, 12 марта, возможен мороз до −13 градусов, днем −1…-7 градусов, снова небольшие осадки. Со среды по пятницу,
Напомним, с 11 марта 2024 года начнется Масленичная неделя. Она продлится до 17 марта. В это время принято печь блины. «Комсомолка» узнала у известных самарцев, как они предпочитают готовить это блюдо.