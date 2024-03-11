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Зима отступает неохотно: погода в Самаре на Масленичную неделю 11−17 марта 2024

Морозные ночи и теплые дни ожидаются в Самаре на Масленичной неделе.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Самарскую область продолжает поступать арктический воздух. Он удерживает в регионе холодный температурный режим. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 11 по 17 марта 2024 года.

По данным Приволжского УГМС, в понедельник днем, 11 марта 2024 года, будет облачно, −3…-5 градусов, небольшой снег. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, в Самаре ожидаются температурные «качели». По ночам морозно — около −9…-14 градусов. А днем резко может потеплеть до 0…-5 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с. Прогноза на вторую половину недели пока нет.

Сервис Gismeteo.ru сообщает, что днем 11 марта в Самаре ожидается −4…-7 градусов, облачно, легкий снежок. В ночь на вторник, 12 марта, возможен мороз до −13 градусов, днем −1…-7 градусов, снова небольшие осадки. Со среды по пятницу, 13—15 марта, переменная облачность, −1…+2 градусов, без осадков. По ночам −6…-9 градусов. В выходные выглянет солнце, днем +1…+2 градусов, а ночью все еще стужа: −9…-11 градусов.

Напомним, с 11 марта 2024 года начнется Масленичная неделя. Она продлится до 17 марта. В это время принято печь блины. «Комсомолка» узнала у известных самарцев, как они предпочитают готовить это блюдо.