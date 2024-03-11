Поплывём: Резкое потепление растопит зимние сугробы в Нижнем Новгороде

В пятницу потеплеет до +5, да так, что ночью температура не уйдет ниже нулевой отметки. В субботу ожидается пасмурная погода и +4 днем, +2 — ночью. В воскресенье на Масленицу нижегородцев ожидает солнечная и по-весеннему теплая погода до +7 градусов. Ветер стихнет, так что погода обещает быть комфортной для праздничных гуляний.