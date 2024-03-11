Поплывём: Резкое потепление растопит зимние сугробы в Нижнем Новгороде

В Нижний Новгород на этой неделе придет долгожданное потепление: к выходным синоптики обещают +7 градусов и солнечную погоду. Начнется активное таяние накопленного за зиму снега, которое будут сдерживать ночные заморозки.
Как рассказал метеоролог Евгений Тишковец, со вторника до пятницы включительно инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, благодаря чему мы приблизимся к метеорологической весне, которая может наступить уже на этой неделе.
— Означает ли это, что нас ждут только теплые и безоблачные весенние дни? Отнюдь. Весна еще не раз будет пробуксовывать — впереди еще прогнозируются весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами, — предупреждает Тишковец.
Согласно прогнозу «Гисметео», весна будет разгоняться постепенно. В понедельник и вторник будет еще прохладно: днем от −1 до +1, ночью — до −6. Ожидается переменная облачность, снег с дождем и сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 11 метров в секунду.
Начиная со среды температура медленно поползет вверх. Днем солнце прогреет воздух до +4 градусов, но из-за сильного ветра на улице будет прохладно и некомфортно. Ночью температура будет падать до −4 градусов.
В пятницу потеплеет до +5, да так, что ночью температура не уйдет ниже нулевой отметки. В субботу ожидается пасмурная погода и +4 днем, +2 — ночью. В воскресенье на Масленицу нижегородцев ожидает солнечная и по-весеннему теплая погода до +7 градусов. Ветер стихнет, так что погода обещает быть комфортной для праздничных гуляний.