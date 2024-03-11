Сократит время в пути в четыре раза: Трассу Джубга — Сочи планируют построить за пять лет

Об этом ранее сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам Послания Федеральному собранию президента Владимира Путина. Будущая трасса предполагает масштабный проект, в котором учли большое количество тоннелей и мостов.
Отмечается, что благодаря новому маршруту время в пути на Черноморское побережье сократится в четыре раза — до полутора часов. Протяженность трассы составит 171 километр. А ее стоимость оценили в 1,5 трлн рублей. Помимо того что дорога сократит путь к курортам Краснодарского края, она даст и новый импульс их развитию.
«Это сложный, капиталоемкий, но, конечно, важный, востребованный проект. Нужно подойти к нему очень аккуратно, спокойно. Повторю еще раз: нужный проект для людей. В целом отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона», — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что за пять лет будет построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог.
Напомним, проект трассы Джубга — Сочи обсуждается несколько лет. В проект включили пять приоритетных участков. Это, в частности, обход Адлера, III очередь обхода Сочи, обход Туапсе, участок от Горячего Ключа до села Агой и обход Лазаревского.