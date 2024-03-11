Сократит время в пути в четыре раза: Трассу Джубга — Сочи планируют построить за пять лет

Отмечается, что благодаря новому маршруту время в пути на Черноморское побережье сократится в четыре раза — до полутора часов. Протяженность трассы составит 171 километр. А ее стоимость оценили в 1,5 трлн рублей. Помимо того что дорога сократит путь к курортам Краснодарского края, она даст и новый импульс их развитию.