Биржевой мост в Петербурге разведут в ночь на 12 марта

До 10 апреля разводить мосты через Неву, Большую Неву и Малую Неву будут почти каждую ночь. Всего переправы будут повергаться этой процедуре более 60 раз. Это сделают для того, чтобы убедиться в готовности оборудования, ведь скоро в Северной столице стартует сезон навигации. График техразводок будут публиковать каждую неделю.