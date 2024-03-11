Биржевой мост в Петербурге разведут в ночь на 12 марта

В Петербурге началась настоящая весна. Это значит, что в Северной столице стартует период технических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Первой переправой станет Биржевой мост. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
— Это случится в ночь с 11 на 12 марта с 02:00 до 04:55 часов, затем с 14 на 15 марта в то же время, — уточнили в организации.
Кроме того, специалисты также разведут мост Александра Невского. Движение на переправе закроют в ночь с 14 на 15 марта с 02:20 до 05:10 часов.
До 10 апреля разводить мосты через Неву, Большую Неву и Малую Неву будут почти каждую ночь. Всего переправы будут повергаться этой процедуре более 60 раз. Это сделают для того, чтобы убедиться в готовности оборудования, ведь скоро в Северной столице стартует сезон навигации. График техразводок будут публиковать каждую неделю.