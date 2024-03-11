Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Уфу

Согласно расписанию, вылет из Сочи запланирован на 01:15, а вылет из Уфы — на 07:40. Продолжительность полета составит три с половиной часа.



Это нововведение дополнит уже существующие направления из аэропорта Сочи, который открывает полеты также в Ташкент, Наманган, Бишкек и Дубай.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что рейсы по этим направлениям будут выполняться самолетами авиакомпании «Уральские авиалинии».