Согласно расписанию, вылет из Сочи запланирован на 01:15, а вылет из Уфы — на 07:40. Продолжительность полета составит три с половиной часа.
Это нововведение дополнит уже существующие направления из аэропорта Сочи, который открывает полеты также в Ташкент, Наманган, Бишкек и Дубай.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что рейсы по этим направлениям будут выполняться самолетами авиакомпании «Уральские авиалинии».
Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Уфу
Российская авиакомпания «Utair» начала продажу билетов на летнее расписание рейсов из Сочи в Уфу на 2024 год. Перелеты планируются со 2 июня. На начальном этапе рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Согласно расписанию, вылет из Сочи запланирован на 01:15, а вылет из Уфы — на 07:40. Продолжительность полета составит три с половиной часа.