Жителей Кубани предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Аферисты обманывают под видом медработников.
Так, мошенники звонят жителям и представляются сотрудниками медучреждений. После этого они сообщают о том, что пациентам якобы пришли плохие анализы и требуется срочное лечение.
«Далее жертве перезванивает “главный врач поликлиники” и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но само лечение платное и необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
При этом деньги за лекарства от пациентов требуют перевести сразу во время телефонного разговора.
Жителей просят не разговаривать с подозрительными незнакомцами по телефону.