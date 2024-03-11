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Жителей Кубани предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Телефонные мошенники обманывают жителей Кубани под видом медработников.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Аферисты обманывают под видом медработников.

Так, мошенники звонят жителям и представляются сотрудниками медучреждений. После этого они сообщают о том, что пациентам якобы пришли плохие анализы и требуется срочное лечение.

«Далее жертве перезванивает “главный врач поликлиники” и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но само лечение платное и необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

При этом деньги за лекарства от пациентов требуют перевести сразу во время телефонного разговора.

Жителей просят не разговаривать с подозрительными незнакомцами по телефону.